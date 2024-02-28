В Екатеринбурге посчитали количество мест потенциальных подтоплений

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге посчитали количество мест, которые с приходом потепления могут оказаться подтоплены из-за таяния снега. Таких участков в городе оказалось 312.Об этом сообщила председатель комитета благоустройства уральской столицы Тамара Благодаткова. Чтобы не допустить образования «весенних озёр», городским службам поручили вывозить снег из низких мест. В мэрии уже составили специальный график для выполнения этой задачи и пообещали, что будут следить за тем, как работают подрядчики.В пресс-службе мэрии также отметили, что за сутки с улиц и дорог города было вывезено более 9000 тонн снега.