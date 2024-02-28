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В Екатеринбурге посчитали количество мест потенциальных подтоплений
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге посчитали количество мест, которые с приходом потепления могут оказаться подтоплены из-за таяния снега. Таких участков в городе оказалось 312.
Об этом сообщила председатель комитета благоустройства уральской столицы Тамара Благодаткова. Чтобы не допустить образования «весенних озёр», городским службам поручили вывозить снег из низких мест. В мэрии уже составили специальный график для выполнения этой задачи и пообещали, что будут следить за тем, как работают подрядчики.
В пресс-службе мэрии также отметили, что за сутки с улиц и дорог города было вывезено более 9000 тонн снега.
Об этом сообщила председатель комитета благоустройства уральской столицы Тамара Благодаткова. Чтобы не допустить образования «весенних озёр», городским службам поручили вывозить снег из низких мест. В мэрии уже составили специальный график для выполнения этой задачи и пообещали, что будут следить за тем, как работают подрядчики.
В пресс-службе мэрии также отметили, что за сутки с улиц и дорог города было вывезено более 9000 тонн снега.
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