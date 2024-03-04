Купленные в ОАЭ стики для электронных сигарет изъяли таможенники у екатеринбуржца





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Инспекторам житель Екатеринбурга рассказал, что купил 11 блоков за 400 долларов в дьюти-фри на вылете из ОАЭ. О таможенных правилах он не знал»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В «зелёном» коридоре кольцовской таможни остановили 29-летнего екатеринбуржца с двумя килограммами стиков для электронных сигарет, которые молодой человек вёз из Шарджа (ОАЭ).По словам начальникам таможенного поста пассажирского «Кольцово» Сергея Боровика, перевоз стиков для систем нагревания табака – одно из самых частых нарушений. Пассажиры часто забывают или не знаю, что одному совершеннолетнему пассажиру можно перевозить не более 200 сигарет или стиков, или не более 50 сигар, или до 250 граммов табака. Эти нормы распространяются на весь товар вне зависимости от места его приобретения – магазины беспошлинной торговли или розничные точки.Все стики у молодого человека изъяли. Они будут храниться у таможенников до решения суда.