Компании «Практика» разрешили стать застройщиком площадки КРТ на Вторчермете в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге компания «Практика» по итогам аукциона получила право стать застройщиком площадки КРТ в квартале улиц Патриса Лумумбы – Мусоргского – переулка Газорезчиков.Аукцион проходил в электронной форме. Начальная цена и размер задатка составляли 917 937 рублей, «шаг аукциона» – 250 000 рублей. «Практика» предложила 210 600 000 рублей, рассказали в пресс-службе городской администрации.Площадь территории, которую получила компания, составляет почти 37,5 тысячи квадратных метров. Сейчас там находится 14 двухэтажных восьмиквартирных жилых домов, 1950-х годов постройки. Одно из зданий было признано аварийным.Ожидается, что на этом месте построят дома, в которых смогут заселиться 800 человек. Также в планах возвести в этом районе детский сад на 225 мест. На реализацию проекта у застройщика есть 13 лет.