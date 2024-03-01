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После ночного сноса здания жителям домов на Юго-Западе Екатеринбурга перекрыли удобный выезд из двора

17.59 Среда, 6 марта 2024
Фото: Накануне.ру
Жители домов на Юго-Западе Екатеринбурга недовольны перекрытием удобного выезда из их дворов. Для сноса заброшенной АТС накануне ночью застройщик «Фортис-Скон» перекрыл кратчайший выезд на Ясную от домов на Начдива Онуфриева и Громова. Альтернативный выезд из этих дворов есть, но для него необходимо делать большой «крюк» – двигаясь в другую сторону и объезжая улицу с односторонним движением.

После завершения сноса здания АТС строители обещают снова открыть проезд, передаёт Накануне.ру, однако автовладельцы опасаются, что короткий выезд на Ясную, мимо сквера у КДЦ «Дружба» перекроют навсегда.


Фото: группа в Telegram «сквер у школы 64»


Опасения основаны на том, что на месте АТС одна из структур застройщика «Фортис» намерена возвести высотный жилой дом, территорию которого наверняка огородят забором. Ранее жители расположенных рядом домов уже выходили на улицу с протестами, поскольку помимо территории под АТС озвучивались планы по застройке и территории расположенного рядом сквера, однако после массового народного недовольства власти согласились сохранить сквер. Саму АТС и участок под ней «Ростелеком» продал из-за невостребованности несколько лет назад.

По огороженному проезду к домам проезжали в том числе и экстренные службы, пишут жители. Люби опасаются, что теперь из-за одного застрявшего или оставленного в проезде автомобиля скорая или пожарная не смогут проехать к месту происшествия.
Перекрытие проезда уже обернулось попытками объехать закрытый участок по тротуару – один из водителей застрял в снегу на пешеходной дорожке.


Фото: группа в Telegram «сквер у школы 64»


В прошлом году ещё одну екатеринбургскую АТС, принадлежавшую «Ростелекому», на улице Бебеля, тоже снесли ради строительства жилой высотки. Жители соседних домов также негативно восприняли планы по «точечной» застройке. Правда, к видимым протестам это не привело.

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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