Возрастное ограничение 18+

27 студентов из Свердловской области стали стипендиатами Фонда Владимира Потанина

18.27 Среда, 6 марта 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В числе победителей студенческого стипендиального конкурса Фонда Владимира Потанина оказалось 27 студентов из Свердловской области, представлявших Уральский федеральный университет.

Участвовало в конкурсе 6 416 человек из всех 75 вузов-участников программы. Из них проверку про формальный критерий прошло чуть больше половины – 3 478 студентов. Первый этап прошли 2000 человек, и победителями стали 750 участников из 72 вузов – 492 первокурсника и 258 второкурсников.

Все они будут получать ежемесячную именную стипендию Владимира Потанина в размере 25 тысяч рублей начиная с февраля 2024 года до окончания их обучения.

Стипендиальный конкурс – старейший проект Фонда в области поддержки высшего образования, существующий с 2000 года. Более чем за два десятилетия он пережил несколько трансформаций: от Федеральной стипендиальной программы в начале 2000-х годов до сегодняшнего конкурса на предоставление именной стипендии Владимира Потанина. Менялись фокус конкурса, его формат, размер стипендий и количество победителей, но цель осталась неизменной – поддерживать наиболее активных, талантливых и вовлечённых студентов российских вузов для формирования сообщества профессионалов и консолидации их усилий в решении комплексных социальных проблем.

С 2000 года стипендиатами Фонда стали более 30 тысяч студентов, а с момента последней трансформации конкурса в сезоне 2013/2014 – 5 350 человек. За 10 лет размер стипендии вырос с 15 000 до 25 000 рублей, а общая сумма поддержки превысила 1 миллиард рублей.

По словам генерального директора фонда Оксаны Орачевой, в этом году они разрешили студентам использовать искусственный интеллект при подготовке заявок при условии, что заявитель сообщит об этом и согласится на проведение индивидуального интервью. В результате такой возможностью воспользовались 17 человек. В основном это были студенты технических направлений, в том числе связанных с информатикой, робототехникой, вычислительной техникой.

«В основе ещё одного важного обновления – результаты исследования эффективности Стипендиальной программы, которое мы провели совместно с исследовательской группой "ЦИРКОН" и представили в ноябре 2023 года. Полученная обратная связь подтвердила существование запроса на развитие гибких навыков, а также необходимость учитывать проектный подход в образовании, который сейчас интегрирован в учебный процесс большинства вузов»,

– подчеркнула Оксана Орачева.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловской джаз-хор вышел в финал конкурса на федеральном телеканале
03 марта 2024
В Свердловской области в 2023 году на 30% вырос спрос на китайские автомобили с пробегом
27 февраля 2024
В столице Урала вынесли приговор банде вымогателей
05 марта 2024
План по капремонту многоквартирных домов в Свердловской области увеличили на 11%
29 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Медкарты, деньги, два ствола. Новые подробности процесса о громком убийстве в Екатеринбурге

Было ли алиби у того, на кого пытаются повесить исполнение заказа?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:17 Реку Исеть убивают при молчаливом равнодушии горожан
18:34 Бодипозитивная красавица получила титул «Зоо-мисс 2024» Екатеринбургского зоопарка
18:27 27 студентов из Свердловской области стали стипендиатами Фонда Владимира Потанина
17:59 После ночного сноса здания жителям домов на Юго-Западе Екатеринбурга перекрыли удобный выезд из двора
17:47 Синоптики предупреждают о морозе до -27°C в ночь на 7 марта в Свердловской области
17:19 «Уральские авиалинии» возобновят прямое авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином
16:28 Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге за год снизился на 14%
16:05 В полиции приняли заявление о нападении собаки в Сухом Логу
15:38 Свердловские власти пообещали до конца года подготовить рефтинскую больницу к капремонту
15:01 В Екатеринбурге поставят на воинский учёт 30 сотрудников склада Wildberries
14:30 В свердловском УГИБДД заявили о росте количества ДТП с участием детей
13:57 Вёзший ребёнка реанимобиль свердловского ТЦМК попал в аварию
13:40 В Сухом Логу хозяин стаффорда натравил свою собаку на соседского самоеда
12:59 Сысертцы продолжают выходить в пикет к резиденции губернатора
12:14 В Качканаре суд обязал родителя явиться в больницу для госпитализации ребёнка
11:42 В Екатеринбурге почти на два года зароют движение по улице Викулова
11:21 В уральской столице проверили системы оповещения
10:54 Свердловский областной суд оправдал обвиняемых в сожжении двух человек в Первоуральске
10:14 Екатеринбурженку оштрафовали за таблетки для похудения
09:40 В Екатеринбурге иностранцу придётся отвечать за нападение на сотрудника МЧС
09:12 Госавтоинспекторы предупреждают о гололедице в Свердловской области 6 марта
20:48 В Свердловской области разыскивают сбежавшего из психбольницы мужчину
20:20 Свердловская ГИБДД из-за снега опасается увеличение количества ДТП
19:41 Выброшенного на произвол судьбы попугайчика выходили екатеринбуржцы
19:19 Первую весточку из мест заключения прислал осужденный уральский гусар
18:40 Незадачливые грабители пытались вынести полмиллиона из банкомата в Висиме
Все новости Свердловской области
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
15:07 В работе Telegram в России произошел сбой
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
Все новости России и мира
19:17 Реку Исеть убивают при молчаливом равнодушии горожан
18:34 Бодипозитивная красавица получила титул «Зоо-мисс 2024» Екатеринбургского зоопарка
18:27 27 студентов из Свердловской области стали стипендиатами Фонда Владимира Потанина
17:59 После ночного сноса здания жителям домов на Юго-Западе Екатеринбурга перекрыли удобный выезд из двора
17:47 Синоптики предупреждают о морозе до -27°C в ночь на 7 марта в Свердловской области
17:19 «Уральские авиалинии» возобновят прямое авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином
16:28 Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге за год снизился на 14%
16:05 В полиции приняли заявление о нападении собаки в Сухом Логу
15:38 Свердловские власти пообещали до конца года подготовить рефтинскую больницу к капремонту
15:01 В Екатеринбурге поставят на воинский учёт 30 сотрудников склада Wildberries
14:33 Ученые ПНИПУ выяснили, как автомобильные глушилки влияют на геодезические измерения
14:30 В свердловском УГИБДД заявили о росте количества ДТП с участием детей
14:22 С начала 2024 года в Прикамье на 70 процентов увеличилось количество сделок с недвижимостью по экстерриториальному принципу
14:19 Директор ФССП России с рабочим визитом посетил Пермский край
13:57 Вёзший ребёнка реанимобиль свердловского ТЦМК попал в аварию
13:40 В Сухом Логу хозяин стаффорда натравил свою собаку на соседского самоеда
12:59 Сысертцы продолжают выходить в пикет к резиденции губернатора
12:14 В Качканаре суд обязал родителя явиться в больницу для госпитализации ребёнка
11:42 В Екатеринбурге почти на два года зароют движение по улице Викулова
11:21 В уральской столице проверили системы оповещения
10:54 Свердловский областной суд оправдал обвиняемых в сожжении двух человек в Первоуральске
10:14 Екатеринбурженку оштрафовали за таблетки для похудения
09:40 В Екатеринбурге иностранцу придётся отвечать за нападение на сотрудника МЧС
09:12 Госавтоинспекторы предупреждают о гололедице в Свердловской области 6 марта
20:48 В Свердловской области разыскивают сбежавшего из психбольницы мужчину
20:20 Свердловская ГИБДД из-за снега опасается увеличение количества ДТП
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK