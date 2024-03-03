27 студентов из Свердловской области стали стипендиатами Фонда Владимира Потанина





– подчеркнула Оксана Орачева. «В основе ещё одного важного обновления – результаты исследования эффективности Стипендиальной программы, которое мы провели совместно с исследовательской группой "ЦИРКОН" и представили в ноябре 2023 года. Полученная обратная связь подтвердила существование запроса на развитие гибких навыков, а также необходимость учитывать проектный подход в образовании, который сейчас интегрирован в учебный процесс большинства вузов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В числе победителей студенческого стипендиального конкурса Фонда Владимира Потанина оказалось 27 студентов из Свердловской области, представлявших Уральский федеральный университет.Участвовало в конкурсе 6 416 человек из всех 75 вузов-участников программы. Из них проверку про формальный критерий прошло чуть больше половины – 3 478 студентов. Первый этап прошли 2000 человек, и победителями стали 750 участников из 72 вузов – 492 первокурсника и 258 второкурсников.Все они будут получать ежемесячную именную стипендию Владимира Потанина в размере 25 тысяч рублей начиная с февраля 2024 года до окончания их обучения.Стипендиальный конкурс – старейший проект Фонда в области поддержки высшего образования, существующий с 2000 года. Более чем за два десятилетия он пережил несколько трансформаций: от Федеральной стипендиальной программы в начале 2000-х годов до сегодняшнего конкурса на предоставление именной стипендии Владимира Потанина. Менялись фокус конкурса, его формат, размер стипендий и количество победителей, но цель осталась неизменной – поддерживать наиболее активных, талантливых и вовлечённых студентов российских вузов для формирования сообщества профессионалов и консолидации их усилий в решении комплексных социальных проблем.С 2000 года стипендиатами Фонда стали более 30 тысяч студентов, а с момента последней трансформации конкурса в сезоне 2013/2014 – 5 350 человек. За 10 лет размер стипендии вырос с 15 000 до 25 000 рублей, а общая сумма поддержки превысила 1 миллиард рублей.По словам генерального директора фонда Оксаны Орачевой, в этом году они разрешили студентам использовать искусственный интеллект при подготовке заявок при условии, что заявитель сообщит об этом и согласится на проведение индивидуального интервью. В результате такой возможностью воспользовались 17 человек. В основном это были студенты технических направлений, в том числе связанных с информатикой, робототехникой, вычислительной техникой.