«Уральские авиалинии» возобновят прямое авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином





обещают в компании. «А ещё с середины мая планируем возобновить полеты в Харбин из Екатеринбурга. О точной дате запуска расскажем дополнительно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Из Екатеринбурга в Пекин больше не придётся летать с пересадками. «Уральские авиалинии» объявили о возобновлении прямого авиасообщения между столицами Урала и Китая со следующего месяца.Первый в столицу Поднебесной запланирован на 4 апреля. Летать по маршруту Екатеринбург – Пекин – Екатеринбург «Уральские авиалинии» планируют три раза в неделю: по понедельникам, четверга и субботам. Стоимость билета в одну сторону, по заверению представителей авиакомпании, будет начинаться от 29 150 рублей.