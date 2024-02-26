Возрастное ограничение 18+
«Уральские авиалинии» возобновят прямое авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Из Екатеринбурга в Пекин больше не придётся летать с пересадками. «Уральские авиалинии» объявили о возобновлении прямого авиасообщения между столицами Урала и Китая со следующего месяца.
Первый в столицу Поднебесной запланирован на 4 апреля. Летать по маршруту Екатеринбург – Пекин – Екатеринбург «Уральские авиалинии» планируют три раза в неделю: по понедельникам, четверга и субботам. Стоимость билета в одну сторону, по заверению представителей авиакомпании, будет начинаться от 29 150 рублей.
Первый в столицу Поднебесной запланирован на 4 апреля. Летать по маршруту Екатеринбург – Пекин – Екатеринбург «Уральские авиалинии» планируют три раза в неделю: по понедельникам, четверга и субботам. Стоимость билета в одну сторону, по заверению представителей авиакомпании, будет начинаться от 29 150 рублей.
«А ещё с середины мая планируем возобновить полеты в Харбин из Екатеринбурга. О точной дате запуска расскажем дополнительно»,
– обещают в компании.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию