В Екатеринбурге поставят на воинский учёт 30 сотрудников склада Wildberries

Фото: пресс-служба ВСУ СК России по ЦВО

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Военные следователи СКР Екатеринбургского гарнизона совместно продолжают искать иностранцев, получивших российское гражданство. На этот раз они нагрянули на склад Wildberries в Екатеринбурге в микрорайоне Кольцово.Вместе с представителями УФСБ, УМВД и военного комиссариата Свердловской области они проверили 267 сотрудников компании, среди которых обнаружили 30 мужчин, которые недавно стали гражданами России. Теперь их хотят поставить на воинский учёт.В военном следственном управлении СКР по Центральному военному округу обещают, что подобные мероприятия будут продолжаться.С конца ноября минувшего года по итогам рейдов военных следователей на воинский учёт поставили около 600 мужчин, из них более 180 заключили контракты с МО РФ, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО.