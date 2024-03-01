Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге поставят на воинский учёт 30 сотрудников склада Wildberries
Фото: пресс-служба ВСУ СК России по ЦВО
Военные следователи СКР Екатеринбургского гарнизона совместно продолжают искать иностранцев, получивших российское гражданство. На этот раз они нагрянули на склад Wildberries в Екатеринбурге в микрорайоне Кольцово.
Вместе с представителями УФСБ, УМВД и военного комиссариата Свердловской области они проверили 267 сотрудников компании, среди которых обнаружили 30 мужчин, которые недавно стали гражданами России. Теперь их хотят поставить на воинский учёт.
В военном следственном управлении СКР по Центральному военному округу обещают, что подобные мероприятия будут продолжаться.
С конца ноября минувшего года по итогам рейдов военных следователей на воинский учёт поставили около 600 мужчин, из них более 180 заключили контракты с МО РФ, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО.
Вместе с представителями УФСБ, УМВД и военного комиссариата Свердловской области они проверили 267 сотрудников компании, среди которых обнаружили 30 мужчин, которые недавно стали гражданами России. Теперь их хотят поставить на воинский учёт.
Фото: пресс-служба ВСУ СК России по ЦВО
В военном следственном управлении СКР по Центральному военному округу обещают, что подобные мероприятия будут продолжаться.
С конца ноября минувшего года по итогам рейдов военных следователей на воинский учёт поставили около 600 мужчин, из них более 180 заключили контракты с МО РФ, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Пушкина
01 марта 2024
01 марта 2024
В столице Урала вынесли приговор банде вымогателей
05 марта 2024
05 марта 2024