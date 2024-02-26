В Качканаре суд обязал родителя явиться в больницу для госпитализации ребёнка





– сказали в ведомстве. «Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Судебный акт обращен к немедленному исполнению. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Качканаре прокуратура через суд обязала родителя ребёнка явиться в Свердловскую областной клиническую больницу №1 для госпитализации ребёнка, которому в связи с наличием тяжёлого заболевания требуется операция.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, из-за того, что законный представитель не приводил несовершеннолетнего в больницу на плановую операцию, состояние ребёнка ухудшилось. В связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей прокуратура Качканара через суд обязала родителя явиться в больницу.