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В Качканаре суд обязал родителя явиться в больницу для госпитализации ребёнка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Качканаре прокуратура через суд обязала родителя ребёнка явиться в Свердловскую областной клиническую больницу №1 для госпитализации ребёнка, которому в связи с наличием тяжёлого заболевания требуется операция.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, из-за того, что законный представитель не приводил несовершеннолетнего в больницу на плановую операцию, состояние ребёнка ухудшилось. В связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей прокуратура Качканара через суд обязала родителя явиться в больницу.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, из-за того, что законный представитель не приводил несовершеннолетнего в больницу на плановую операцию, состояние ребёнка ухудшилось. В связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей прокуратура Качканара через суд обязала родителя явиться в больницу.
«Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Судебный акт обращен к немедленному исполнению. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения»,
– сказали в ведомстве.
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