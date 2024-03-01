Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге почти на два года зароют движение по улице Викулова
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге практически на два года хотят закрыть движение по улице Викулова, от улицы Плотников до улицы Кизеловской, где находится частный сектор.
Это связано с выполнением строительно-монтажных работ на дублере улицы Викулова, которые будет вести специализированный застройщик «Формула Строительства Девелопмент». Ограничения будут действовать с 13 марта 2024 года по 31 декабря 2025 года, сообщили в мэрии.
Схема движения общественного транспорта из-за перекрытия не изменится.
Это связано с выполнением строительно-монтажных работ на дублере улицы Викулова, которые будет вести специализированный застройщик «Формула Строительства Девелопмент». Ограничения будут действовать с 13 марта 2024 года по 31 декабря 2025 года, сообщили в мэрии.
Схема движения общественного транспорта из-за перекрытия не изменится.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Пушкина
01 марта 2024
01 марта 2024
В Екатеринбурге на улице Серова запретят парковку
29 февраля 2024
29 февраля 2024