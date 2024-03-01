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В Екатеринбурге почти на два года зароют движение по улице Викулова

11.42 Среда, 6 марта 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге практически на два года хотят закрыть движение по улице Викулова, от улицы Плотников до улицы Кизеловской, где находится частный сектор.

Это связано с выполнением строительно-монтажных работ на дублере улицы Викулова, которые будет вести специализированный застройщик «Формула Строительства Девелопмент». Ограничения будут действовать с 13 марта 2024 года по 31 декабря 2025 года, сообщили в мэрии.

Схема движения общественного транспорта из-за перекрытия не изменится.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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