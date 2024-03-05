В уральской столице проверили системы оповещения

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 6 марта, в уральской столице в 10.40 ради проверки систем оповещения включили сирены. Звучали они недолго.Эфиры телеканалов в этот момент на несколько секунд прерывались следующим оповещением:По словам местных жителей, в большинстве районах сигнал о гипотетической чрезвычайной ситуации было почти не слышно, в некоторых местах он впервые был громким.Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что проверка проводится в рамках всероссийских учений по отработке вопросов безаварийного пропуска паводковых вод и вопросов защиты населенных пунктов от природных пожаров в 2024 году.