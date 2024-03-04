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Екатеринбурженку оштрафовали за таблетки для похудения
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Жительница Екатеринбурга очень сильно хотела похудеть, и поэтому заказала сразу десять коробок с «чудодейственными» пилюлями из Казахстана. Вот только девушка не учла, что в капсулах препарата содержалось запрещенное вещество.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, в 370 капсулах биологически активных добавок содержалось 116 граммов сибутрамина – сильнодействующего вещества, запрещенного к перемещению через границу Российской Федерации в МПО. Сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений», состоялся суд и девушку оштрафовали на 1500 рублей, а её БАДы изъяли.
Он также добавил, что по этому вопросу можно обращаться за консультацией в таможенные органы лично или по телефону горячей линии.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, в 370 капсулах биологически активных добавок содержалось 116 граммов сибутрамина – сильнодействующего вещества, запрещенного к перемещению через границу Российской Федерации в МПО. Сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений», состоялся суд и девушку оштрафовали на 1500 рублей, а её БАДы изъяли.
«Перед тем как приобретать БАДы в интернете или заказывать за рубежом внимательно изучите этикетку товара – там должны быть указаны страна происхождения, состав, показания к применению, противопоказания, условия хранения и компания-производитель. Важно убедиться, что препараты не попадают под установленные запреты или ограничения при их ввозе в Российскую Федерацию»,
– подчеркнул начальник отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни Игорь Тимиряев.
Он также добавил, что по этому вопросу можно обращаться за консультацией в таможенные органы лично или по телефону горячей линии.
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