Екатеринбурженку оштрафовали за таблетки для похудения





– подчеркнул начальник отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни Игорь Тимиряев. «Перед тем как приобретать БАДы в интернете или заказывать за рубежом внимательно изучите этикетку товара – там должны быть указаны страна происхождения, состав, показания к применению, противопоказания, условия хранения и компания-производитель. Важно убедиться, что препараты не попадают под установленные запреты или ограничения при их ввозе в Российскую Федерацию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жительница Екатеринбурга очень сильно хотела похудеть, и поэтому заказала сразу десять коробок с «чудодейственными» пилюлями из Казахстана. Вот только девушка не учла, что в капсулах препарата содержалось запрещенное вещество.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, в 370 капсулах биологически активных добавок содержалось 116 граммов сибутрамина – сильнодействующего вещества, запрещенного к перемещению через границу Российской Федерации в МПО. Сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений», состоялся суд и девушку оштрафовали на 1500 рублей, а её БАДы изъяли.Он также добавил, что по этому вопросу можно обращаться за консультацией в таможенные органы лично или по телефону горячей линии.