Госавтоинспекторы предупреждают о гололедице в Свердловской области 6 марта





– говорится в сообщении региональной ГИБДД. «С понижением уличных температур на отдельных участках дорог региона наблюдается образование гололедицы, помните, что сцепление колес в таких местах минимально, тормозной путь увеличивается»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекторы предупреждают автомобилистов о гололедице на дорогах Свердловской области сегодня, 6 марта.В связи с этим водителей призывают к безопасному вождению, сохранению дистанции и бокового интервала между автомобилями, а также к исключению опасных манёвров.