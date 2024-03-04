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Госавтоинспекторы предупреждают о гололедице в Свердловской области 6 марта
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекторы предупреждают автомобилистов о гололедице на дорогах Свердловской области сегодня, 6 марта.
В связи с этим водителей призывают к безопасному вождению, сохранению дистанции и бокового интервала между автомобилями, а также к исключению опасных манёвров.
«С понижением уличных температур на отдельных участках дорог региона наблюдается образование гололедицы, помните, что сцепление колес в таких местах минимально, тормозной путь увеличивается»,
– говорится в сообщении региональной ГИБДД.
В связи с этим водителей призывают к безопасному вождению, сохранению дистанции и бокового интервала между автомобилями, а также к исключению опасных манёвров.
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