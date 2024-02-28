Выброшенного на произвол судьбы попугайчика выходили екатеринбуржцы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Историй о том, как на улицу из дома выбрасывают то кошку, то собачку, так много, что они — увы! — никого не удивляют. Но вот чтобы владельцы избавлялись от экзотической птицы столь варварским способом, — это редкость.Ветеринарная клиника «ЗооСпец» (улица Сулимова, 23) рассказала о грустной, но со счастливым концом истории волнистого попугайчика Кнопки. Птичку нашли жители Екатеринбурга минувшей зимой — она лежала в коробке из-под обуви, которую неизвестные подкинули в подъезд жилого дома. Состояние и у пернатой брошенки было такое плачевное, что она даже на лапки встать не могла. И её сразу же отвезли к ветеринарам.В «ЗооСпеце» малютку всесторонне обследовали и обнаружили целый букет проблем. Главной из них оказались ранки на голове, по которым стало ясно, что птаха побывала в пасти какого-то домашнего хищника — кошки или собаки. Из-за полученной травмы попугайчик и не мог нормально двигаться и принимать корм. Кроме того, по результатам микроскопии мазка помёта были диагностированы: бактериальная инфекция (которая попала в организм птицы через слюну её обидчика), энтерит, кандидоз и нефропатия.Нашедшие попугайчика неравнодушные люди не только оплатили приём и осмотр птички, но и взяли на себя нелёгкую задачу выхаживать её. Кнопке нужно было давать лекарства и принудительно кормить каждые два часа. И спустя несколько месяцев аккуратного следования ветеринарным рекомендациям, заботы и правильного кормления Кнопка ожила! Теперь, глядя на неё, сложно поверить, что не так давно это было умирающее существо, которое даже шевельнуться было не в состоянии.Спасители Кнопки за истекшие месяцы так привыкли к попугайчику, что решили оставить у себя дома. Хотя изначально планировали после излечения подыскивать ей новых хозяев.