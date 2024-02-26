В Нижнесергинском районе 169 местным жителям с инвалидностью не компенсировали расходы на ЖКХ





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе надзорного органа. «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования восстановлены права 169 инвалидов на получение компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнесергинском районе 169 местных жителей с инвалидностью не получали компенсацию за расходы на оплату коммунальных услуг, пока в ситуацию не вмешалась прокуратура.Сотрудники ведомства в ходе проверки выяснили, что в нарушении федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» людям не компенсировали расходы на оплату холодного водоснабжения, отведение сточных вод, электроэнергии. В целях защиты их прав прокуратура внесла директору МКУ «Управление городского хозяйства» представление с требованием о перерасчете и выплате компенсации.