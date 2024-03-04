Возрастное ограничение 18+
В Октябрьском районе Екатеринбурга хотят построить образовательный центр для детей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Октябрьском районе Екатеринбурга хотят построить крупный образовательный центр, в котором, как ожидается, будет учиться 1500 школьников и 350 дошкольников.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» учреждение будут строить в квартале Новосинарского бульвара – улиц Олимпийской – Чистой. Там же помимо образовательного центра хотят взвести два детских сада на 350 мест в каждом, два дошкольного учреждения, в каждом из которых готовы принять по 280 малышек. Также в границах квартала планируется строительство торгово-развлекательных центров, магазинов, многоэтажек, многоуровневые наземные паркинги и станции скорой помощи.
Соответствующее проекты межевания уже утвердил градоначальник.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» учреждение будут строить в квартале Новосинарского бульвара – улиц Олимпийской – Чистой. Там же помимо образовательного центра хотят взвести два детских сада на 350 мест в каждом, два дошкольного учреждения, в каждом из которых готовы принять по 280 малышек. Также в границах квартала планируется строительство торгово-развлекательных центров, магазинов, многоэтажек, многоуровневые наземные паркинги и станции скорой помощи.
«Строительство жилого квартала с объектами социальной инфраструктуры планируется реализовать в четыре этапа. Строительство планируется завершить до 2035 года»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Соответствующее проекты межевания уже утвердил градоначальник.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на улице Серова запретят парковку
29 февраля 2024
29 февраля 2024