В Октябрьском районе Екатеринбурга хотят построить образовательный центр для детей





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии. «Строительство жилого квартала с объектами социальной инфраструктуры планируется реализовать в четыре этапа. Строительство планируется завершить до 2035 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Октябрьском районе Екатеринбурга хотят построить крупный образовательный центр, в котором, как ожидается, будет учиться 1500 школьников и 350 дошкольников.Как сообщили «Вечерним ведомостям» учреждение будут строить в квартале Новосинарского бульвара – улиц Олимпийской – Чистой. Там же помимо образовательного центра хотят взвести два детских сада на 350 мест в каждом, два дошкольного учреждения, в каждом из которых готовы принять по 280 малышек. Также в границах квартала планируется строительство торгово-развлекательных центров, магазинов, многоэтажек, многоуровневые наземные паркинги и станции скорой помощи.Соответствующее проекты межевания уже утвердил градоначальник.