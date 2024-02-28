За четыре дня екатеринбургские госавтоинспекторы пресекли 85 нарушений ПДД





– рассказали «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга. «За время проведения мероприятия пресечено 85 нарушений ПДД, из них 31 нарушение, допущено пешеходами и 54 со стороны водителей транспортных средств»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За четыре дня сотрудники екатеринбургской Госавтоинспекции пресекли 85 нарушений правил дорожного движения в рамках профилактического рейда «Пешеход, пешеходный переход», который проходил с 1 по 4 марта.Всех нарушителей привлекли к административной. Также с ними провели профилактические беседы. Пешеходам приходилось повторять, что переходить дорогу нужно только на зелёный сигнал светофора. Водителей попросили снижать скорость перед «зебрами» и пропускать переходов.