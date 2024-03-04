Мэр Екатеринбурга обвинил в кризисе в системе общественного транспорта коронавирус





– рассказал градоначальник в ходе пресс-конференции. «Качество работы системы общественного транспорта стало падать из-за начала пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда пассажиропоток резко снизился, а вместе с ним – прибыль транспортных предприятий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Глава Екатеринбурга Алексей Орлова заявил, что систему общественного транспорта подкосил коронавирус. По его словам, сегодняшние проблемы стали следствием пандемии в 2020 году.С его слов, из-за коронавируса перевозчики не смогли поддерживать конкурентный уровень, в результате чего произошёл отток кадров – прежде всего, водителей.