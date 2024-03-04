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Мэр Екатеринбурга обвинил в кризисе в системе общественного транспорта коронавирус
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлова заявил, что систему общественного транспорта подкосил коронавирус. По его словам, сегодняшние проблемы стали следствием пандемии в 2020 году.
С его слов, из-за коронавируса перевозчики не смогли поддерживать конкурентный уровень, в результате чего произошёл отток кадров – прежде всего, водителей.
«Качество работы системы общественного транспорта стало падать из-за начала пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда пассажиропоток резко снизился, а вместе с ним – прибыль транспортных предприятий»,
– рассказал градоначальник в ходе пресс-конференции.
С его слов, из-за коронавируса перевозчики не смогли поддерживать конкурентный уровень, в результате чего произошёл отток кадров – прежде всего, водителей.
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