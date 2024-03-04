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Власти Екатеринбурга обещают озеленить ещё 10 000 квадратных метров территорий

09.31 Вторник, 5 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурги пообещали увеличить зону озеленённых территорий на 10 000 квадратных метров. Соответствующее постановление подписал городской глава Алексей Орлов.

Тем же постановлением власти увеличили площадь городских лесов на 687 000 квадратных метров. Увеличение стало возможным за счет внесения изменений в правила землепользования и застройки уральской столицы, которые закрепили за рядом территорий общего пользования статус парков, сообщили «Вечерним ведомостям» в мэрии.

Сохранить деревья обещают в Чкаловском районе рядом с жилым домом № 12 по улице Инженерной, где планируется жилая застройка. Также изменения коснулись территории ДНТ «Поселок «Родник» и территории в районе пресечения улиц Репина – Коперника в Верх-Исетском районе. Там тоже обещают создать благоустроенные зелёные зоны. Ещё одним районом, где обещают озеленение стал Академический. Она должна будет появиться возле двух детских садов и школы.

Зоны лесов увеличились в районе улицы Трудовой в Кировском районе и вдоль западной границы особо охраняемой природной территории «Нижне-Исетский лесной парк».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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