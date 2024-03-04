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МЧС Свердловской области напоминает об опасности прогулок по весеннему льду

18.52 Понедельник, 4 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Два периода, когда у МЧС прибавляется хлопот, это поздняя осень и ранняя весна. Жители Свердловской области, едва увидев появившийся в конце года лёд стремятся проверить его на прочность весом собственных телес. В начале же года они никак не могут отказаться от тропинок, которые за зиму проторили для сокращения пути через замёрзшие водоёмы.

Тёплая погода в Екатеринбурге и области держится ещё недостаточно долго, чтобы реки и озёра сбросили свои ледяные панцири, но местами эти зимние «доспехи» уже прохудились. В связи с этим Свердловское МЧС обратилось к гражданам с напоминанием следующего содержания.

«Помните, что весенний лед очень коварен! Солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. Не выходите на тонкий весенний лёд! Ваша безопасность — ваша ответственность!».


К счастью, пока в этом году о случаях с проваливающимися под лёд людьми не слышно. Но — как показывает опыт — предупреждения МЧС доходят далеко не до всех. Здравый смысл и инстинкт самосохранения тоже живёт в головах не у каждого. А, значит, случаи такие будут и в этом году. Остаётся надеяться, что без трагических исходов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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