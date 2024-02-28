В «зелёном коридоре» Кольцово остановили пассажирку с двумя чемоданами духов

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В «зелёном коридоре» Кольцово сотрудники таможенной службы остановили 41-летнюю пассажирку, прилетевшую из Дубая в Екатеринбург, с двумя чемоданами парфюмерии.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, всего в двух чемоданах таможенники насчитали 526 различных флаконов с духами и арома-маслами. Также там были свечи и подарочные коробки с тестерами. Общий вес товара составил 38 килограммов. Хозяйка чемоданов рассказала, что она индивидуальный предприниматель и что в ОАЭ у неё свой парфюмерный бренд. В столице Урала она планировала заняться производством духов. Лишь некоторые парфюмерные наборы предназначались её близким: родителям, племяннице и знакомым.В разговоре с кольцовскими таможенниками она заявила, что не знала о необходимости декларировать продукцию, и призналась, что не знакомилась с таможенными правилами. Общая стоимость привезенной парфюмерии, с её же слов, составляет 100 тысяч рублей. Весь товар у неё изъяли, чтобы отправить на экспертизу.Таможенники призывают предпринимателей, декларировать ввозимые товары, платить пошлины и НДС, чтобы не иметь проблем с законом.