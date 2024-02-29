В свердловском Минобре прокомментировали сбой при записи детей в загородные лагеря





ответили в пресс-службе регионального министерства «Новому Дню». «Действительно, на федеральной площадке госуслуг отмечались сбои. При этом региональная государственная информационная система по приему заявлений сработала корректно. Поэтому все подвисшие заявления поступили в систему и будут обработаны в регламентные сроки в соответствии с временем заполнения заявки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В министерстве образования Свердловской области прокомментировали сбой при записи детей в загородные лагеря, который произошёл сегодня ночью. В ведомстве заверяют, что все поданные заявления поступили.Отрицать технические неполадки там не стали.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, к сегодняшнему утру заявку на отдых в детских загородных лагерях только в уральской столице подали 14 000 семей. В системе не отражались лагеря Орджоникидзевского района «Космос» и «Рассветный». Родителям рекомендовали записываться в эти лагеря через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района (ул. Бабушкина, д. 16, каб 104, 302). Приём заявлений продлится до 11 марта.