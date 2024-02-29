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В свердловском Минобре прокомментировали сбой при записи детей в загородные лагеря
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В министерстве образования Свердловской области прокомментировали сбой при записи детей в загородные лагеря, который произошёл сегодня ночью. В ведомстве заверяют, что все поданные заявления поступили.
Отрицать технические неполадки там не стали.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, к сегодняшнему утру заявку на отдых в детских загородных лагерях только в уральской столице подали 14 000 семей. В системе не отражались лагеря Орджоникидзевского района «Космос» и «Рассветный». Родителям рекомендовали записываться в эти лагеря через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района (ул. Бабушкина, д. 16, каб 104, 302). Приём заявлений продлится до 11 марта.
Отрицать технические неполадки там не стали.
«Действительно, на федеральной площадке госуслуг отмечались сбои. При этом региональная государственная информационная система по приему заявлений сработала корректно. Поэтому все подвисшие заявления поступили в систему и будут обработаны в регламентные сроки в соответствии с временем заполнения заявки»,
– ответили в пресс-службе регионального министерства «Новому Дню».
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, к сегодняшнему утру заявку на отдых в детских загородных лагерях только в уральской столице подали 14 000 семей. В системе не отражались лагеря Орджоникидзевского района «Космос» и «Рассветный». Родителям рекомендовали записываться в эти лагеря через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района (ул. Бабушкина, д. 16, каб 104, 302). Приём заявлений продлится до 11 марта.
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