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Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице в Свердловской области
Фото: Ольга Кольтенберг
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о сильном ветре и гололедице в начале недели в Свердловской области. Также, по их прогнозам, в среду ночью ожидается похолодание до -22°C.
Сегодня, 4 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, на севере до умеренного, на дорогах гололедица. Днём -1…+4°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Днём 0…+2°C. Ветер 4-9 м/сек, вечером порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 5 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -7…-2°C, на крайнем севере до -12°C. Днём -3…+2°C, на севере до -8°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -4…-2°C, днём 0…+2°C. Ветер 4-9 м/сек, вечером порывы до 14 м/сек.
В среду, 6 марта, в области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. Ночью -12…-7°C, не севере -22…-17°C. Днём -9…-4°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -9…-7°C, днём -6…-4°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 4 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, на севере до умеренного, на дорогах гололедица. Днём -1…+4°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Днём 0…+2°C. Ветер 4-9 м/сек, вечером порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 5 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -7…-2°C, на крайнем севере до -12°C. Днём -3…+2°C, на севере до -8°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -4…-2°C, днём 0…+2°C. Ветер 4-9 м/сек, вечером порывы до 14 м/сек.
В среду, 6 марта, в области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. Ночью -12…-7°C, не севере -22…-17°C. Днём -9…-4°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -9…-7°C, днём -6…-4°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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