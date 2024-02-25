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Жительницы Екатеринбурга хотят цветы, путешествия и деньги на 8 марта
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Для екатеринбурженок топ-3 наиболее желанных подарков на 8 Марта включает цветы, путешествия и деньги. Выяснил в опросе сервис SuperJob.
Согласно опросу, самым желанным подарком на 8 Марта являются цветы, они выбраны 3 из 10 женщин. На втором месте — путешествия (13% опрошенных). Каждая одиннадцатая назвала деньги лучшим подарком в этот праздник. 8% мечтают о драгоценностях, а 6% предпочли бы получить девайсы и гаджеты. Только 4% женщин не нуждаются в знаках внимания на 8 Марта.
Большинство опрошенных (54%) обычно получают в подарок цветы в этот день. 15% рассказали, что им дарят конфеты. Парфюмерию и косметику получают в подарок чаще всего 10% женщин. 6% обычно получают деньги. Каждая седьмая женщина остается без знаков внимания.
Согласно опросу, самым желанным подарком на 8 Марта являются цветы, они выбраны 3 из 10 женщин. На втором месте — путешествия (13% опрошенных). Каждая одиннадцатая назвала деньги лучшим подарком в этот праздник. 8% мечтают о драгоценностях, а 6% предпочли бы получить девайсы и гаджеты. Только 4% женщин не нуждаются в знаках внимания на 8 Марта.
Большинство опрошенных (54%) обычно получают в подарок цветы в этот день. 15% рассказали, что им дарят конфеты. Парфюмерию и косметику получают в подарок чаще всего 10% женщин. 6% обычно получают деньги. Каждая седьмая женщина остается без знаков внимания.
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