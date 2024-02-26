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Общественники собираются обсудить вырубку деревьев в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Общественная организация «Мирные жители» и «Деревья Екатеринбурга» планируют провести круглый стол по вопросу вырубки деревьев в Екатеринбурге 6 марта в 19.00 в отеле «Гранд Авеню». Об этом рассказали в телеграм-канале сообщества.
Сообщается, что мероприятие открыто для всех, кто ценит экологию в Екатеринбурге, а вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация.
Активисты стали замечать, что в Екатеринбурге массово вырубают деревья. По какому принципу власти вырубают деревья непонятно. В ответ на это был создан телеграм-канал «Деревья Екатеринбурга», где собирается база данных всех вырубленных деревьев, чтобы потом запрашивать информацию в администрации города.
«Мы решили организовать открытую встречу, на которой горожане и специалисты могут обсудить ситуацию и сформулировать свои вопросы и предложения, которые после обсуждения можно мы направим в администрацию»,
— сообщают в тг-канале.
Сообщается, что мероприятие открыто для всех, кто ценит экологию в Екатеринбурге, а вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация.
Активисты стали замечать, что в Екатеринбурге массово вырубают деревья. По какому принципу власти вырубают деревья непонятно. В ответ на это был создан телеграм-канал «Деревья Екатеринбурга», где собирается база данных всех вырубленных деревьев, чтобы потом запрашивать информацию в администрации города.
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