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В Екатеринбурге полиция прошла по улицам ВИЗа, чтобы найти нарушителей
Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу
Полиция Екатеринбурга, 2 марта, провела профилактический рейд «Улица — Общественное место». Мероприятие прошло на территории Верх-Исетского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.
В рейде приняли участие сотрудники отделов полиции № 8 и № 9 УМВД, сотрудники городского полка патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка.
Сотрудники полиции составили 14 административных протоколов за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Также выявили двух несовершеннолетних, находившихся после 22.00 без сопровождения взрослых. Их отправили в полицию, после чего передали родителям.
Кроме того, полицейские вручили более 200 горожанам профилактические листовки.
В рейде приняли участие сотрудники отделов полиции № 8 и № 9 УМВД, сотрудники городского полка патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка.
«Рейд был направлен на поддержание правопорядка в общественных местах, выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время на улице без сопровождения родителей, недопущение распития алкогольной продукции в общественном месте, нахождения лиц в состоянии опьянения, находящихся в розыске и причастных к незаконному обороту наркотических средств, проведение разъяснительных бесед с пожилыми людьми по профилактике мошенничества и другое»,
— рассказывает о целях пресс-служба.
Сотрудники полиции составили 14 административных протоколов за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Также выявили двух несовершеннолетних, находившихся после 22.00 без сопровождения взрослых. Их отправили в полицию, после чего передали родителям.
Кроме того, полицейские вручили более 200 горожанам профилактические листовки.
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