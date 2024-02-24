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Двух бабушек спасли волонтеры «ЛизаАлерт» за одну ночь
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
27 февраля волонтеры «ЛизаАлерт» искали 78-летнюю бабушку у которой деменция. 12 добровольцев выехали на патруль и проверку адресов. Почти в 5 утра семейный экипаж Яны и Виктора обнаружил пропавшую бабушку.
Бабушка бродила возле трамвайной остановки. Она ждала трамвай, чтобы уехать. Как рассказывает волонтер, бабушка думала, что сейчас 30 декабря.
«Нужно было видеть печаль в глазах женщины: “Это ведь старость, да? – Спросила она. – Я слышала про такое. Никогда не думала, что со мной может это случиться, – печально...” Она впервые осознала, в какой ситуации оказалась. Уже другим экипажем бабушку отправили домой», — рассказывает в ВК отряд.
Виктор и Яна поехали отдыхать, но по пути заметили еще одну бабушку. Она была в валенках, но без верхней одежды. На вопрос про адрес, назвала три разных. Волонтеры передали старушку полицейским, которые были неподалеку.
Бабушка бродила возле трамвайной остановки. Она ждала трамвай, чтобы уехать. Как рассказывает волонтер, бабушка думала, что сейчас 30 декабря.
«Нужно было видеть печаль в глазах женщины: “Это ведь старость, да? – Спросила она. – Я слышала про такое. Никогда не думала, что со мной может это случиться, – печально...” Она впервые осознала, в какой ситуации оказалась. Уже другим экипажем бабушку отправили домой», — рассказывает в ВК отряд.
Виктор и Яна поехали отдыхать, но по пути заметили еще одну бабушку. Она была в валенках, но без верхней одежды. На вопрос про адрес, назвала три разных. Волонтеры передали старушку полицейским, которые были неподалеку.
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