Двух бабушек спасли волонтеры «ЛизаАлерт» за одну ночь

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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27 февраля волонтеры «ЛизаАлерт» искали 78-летнюю бабушку у которой деменция. 12 добровольцев выехали на патруль и проверку адресов. Почти в 5 утра семейный экипаж Яны и Виктора обнаружил пропавшую бабушку.Бабушка бродила возле трамвайной остановки. Она ждала трамвай, чтобы уехать. Как рассказывает волонтер, бабушка думала, что сейчас 30 декабря.«Нужно было видеть печаль в глазах женщины: “Это ведь старость, да? – Спросила она. – Я слышала про такое. Никогда не думала, что со мной может это случиться, – печально...” Она впервые осознала, в какой ситуации оказалась. Уже другим экипажем бабушку отправили домой», — рассказывает в ВК отряд.Виктор и Яна поехали отдыхать, но по пути заметили еще одну бабушку. Она была в валенках, но без верхней одежды. На вопрос про адрес, назвала три разных. Волонтеры передали старушку полицейским, которые были неподалеку.