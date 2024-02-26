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Бастрыкин потребовал доклад по поводу общежития в поселке Белоярский
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета потребовал предоставить ему доклад о ситуации с ненадлежащем содержанием общежития и о длительном непризнании его аварийным в поселке Белоярский Свердловской области.
Ранее жители общежития обращались в белоярскую прокуратуру, а также в администрацию. Общежитие в котором живут медики, пенсионеры и малоимущие находится в аварийном состоянии. Проваливаются полы, почти полностью отсутствует отопление, подвал затоплен, повсюду сырость и плесень, но при этом дом не признают аварийным. Жильцы ждут новое жилье по 20-30 лет. Подробности рассказывает 4 канал.
Ранее жители общежития обращались в белоярскую прокуратуру, а также в администрацию. Общежитие в котором живут медики, пенсионеры и малоимущие находится в аварийном состоянии. Проваливаются полы, почти полностью отсутствует отопление, подвал затоплен, повсюду сырость и плесень, но при этом дом не признают аварийным. Жильцы ждут новое жилье по 20-30 лет. Подробности рассказывает 4 канал.
«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о проверке и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
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