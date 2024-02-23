Синоптики предупредили об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 5 марта





– говорится в сообщении

ФГБУ «Уральское УГМС». «С 20 часов 29 февраля до 20 часов 05 марта на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Синоптики «Уральского гидрометцентра» объявили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области. Отменить его должны будут с 20 часов 05 марта.В регионе объявлен НМУ первой степени опасности.