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Синоптики предупредили об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 5 марта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» объявили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области. Отменить его должны будут с 20 часов 05 марта.
В регионе объявлен НМУ первой степени опасности.
«С 20 часов 29 февраля до 20 часов 05 марта на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении
ФГБУ «Уральское УГМС».
ФГБУ «Уральское УГМС».
В регионе объявлен НМУ первой степени опасности.
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