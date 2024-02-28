Екатеринбургская управляющая компания ответила за детский кровоподтек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Одну из екатеринбургских управляющих компаний в судебном порядке наказали за детскую горку, которая представляла опасность для здоровья малышей. В итоге злополучную конструкцию снесли, а «управляшку» обязали выплатить компенсацию родителям девочки, успевшей неудачно покататься по горке.Такого итога пришлось ждать почти год. Маленькая екатеринбурженка застряла на горке, установленной в одном из дворов Верх-Исетского административного района, 26 мая 2023 года. Когда родители освободили ребёнка из коварного отверстия, они обнаружили на животе малышки кровоподтёк. Тогда-то они и решили поднять вопрос о сомнительной безопасности горки.Интересы девочки и её родителей представляла прокуратура Верх-Исетского района. Была организована проверка обстоятельств инцидента на детской площадке. Она, в частности, выявила недостатки конструкции горки — дыра в самом начале ската. В ней-то и застряла маленькая пострадавшая.Прокуратура направила в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в пользу законного представителя ребёнка. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, взыскав с управляющей компании в пользу законного представителя несовершеннолетней 30 тысяч рублей. Судебный акт в законную силу ещё не вступил, — уточняет областная прокуратура.