Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области в выходные обещают холодные ночи и теплые дни
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра обещают в грядущие выходные в Свердловской области холодные ночи и теплые дни. Также они предупреждают о гололедице и тумане в субботу, и о сильном ветре в воскресенье.
В субботу, 2 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица, ночью и утром местами туман. Ночью -11…-6°C, в горах и низинах до -19°C. Днём -3…+2°C. Ветер 1-6 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночью -9…-7°C, днём около 0°C. Ветер 1-6 м/сек.
В воскресенье, 3 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ночью -6…-1°C, в горах и низинах до -11°C. Днём 0…+5°C. Ветер 4-9, днём местами порывы до 16 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -5…-3°C, днём 0…+2°C. Ветер 4-9.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 2 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица, ночью и утром местами туман. Ночью -11…-6°C, в горах и низинах до -19°C. Днём -3…+2°C. Ветер 1-6 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночью -9…-7°C, днём около 0°C. Ветер 1-6 м/сек.
В воскресенье, 3 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ночью -6…-1°C, в горах и низинах до -11°C. Днём 0…+5°C. Ветер 4-9, днём местами порывы до 16 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -5…-3°C, днём 0…+2°C. Ветер 4-9.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области
26 февраля 2024
26 февраля 2024
Синоптики пообещали потепление в Свердловской области до 0°C
23 февраля 2024
23 февраля 2024
Синоптики предупреждают о морозе до -33°C в Свердловской области
21 февраля 2024
21 февраля 2024
Синоптики предупреждают о ветреной погоде в Свердловской области
28 февраля 2024
28 февраля 2024