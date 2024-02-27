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Жителей свердловского посёлка Пелым обследовали в формате «выездной поликлиники»

17.00 Пятница, 1 марта 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Для жителей свердловском посёлка Пелым, который находится в 600 километрах от областного центра, специалисты ГКБ №40 Екатеринбурга и Краснотурьинской городской больницы провели обследование в формате «выездной поликлиники».

На осмотр к врачу врач-маммолог пришли более 80 жителей, проживающих в близлежащих населённых пунктах. Из них трёх связи с обнаруженной патологией направили на углублённое обследование в областной центр. Консультации отоларинголога и офтальмолога, а также ультразвуковое обследование прошли 115 детей. Ещё 20 сельчан обследовались у невролога.

Как сообщили в департаменте информполитики, «выездная поликлиника» в 2024 году должна будет стать частью медицинской помощи для жителей Пелыма. Им обещают, что врачи из Краснотурьинска их будут посещать каждый месяц. Также с апреля по ноябрь к сельчанам должны будут несколько раз приехать профильные специалисты из ГКБ №40, СОКБ №1 и Свердловского областного онкологического диспансера. Планируется выезды передвижного маммографа Серовской городской больницы для диагностики новообразований молочной железы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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