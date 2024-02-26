Общественный транспорт в последний день празднования Масленицы в Екатеринбурге будет ходить чаще

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В последний день празднования Масленицы, 17 марта, в уральской столице будут чаще ходить автобусы, трамваи и один троллейбус. Это делается для того, чтобы горожанам было проще добраться до мест массовых гуляний.Праздновать масленицу собираются в ЦПКиО имени Маяковского, летнем парке «Уралмаш» и Основинском парке.До парка Маяковского чаще будут ходить трамваи от ВИЗа – №3, от улицы Машиностроителей – №6, от 7 ключей – №10, от Шарташа – №20, также до ЦПКиО можно доехать на курсирующем по центру города трамвае №21. До парка на Уралмаше предлагают добираться на трамваях №5 «Шарташ – площадь 1-й Пятилетки», №8 «40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей», №24 «Эльмаш – 7 Ключей».Для тех, кто планирует праздновать Масленицу в Основинском парке, чаще будет троллейбус №32 «Коммунистическая – Академическая».Также до площадок продолжат ходить автобусы, сообщили в пресс-службе городской администрации.