РЖД и Свердловская область заключили экологическое соглашение





рассказали в пресс-службе СвЖД. «Устанавливаются современные системы очистки сточных вод, котельные переводятся на газ и электропитание, расширяется практика раздельного сбора отходов и вовлечения их во вторичный оборот. Регулярно проводятся экологические субботники, акции по озеленению территорий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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ОАО «РЖД» и правительство Свердловской области заключили соглашение о совместных экологических программах, постоянном обмене информацией и координации природоохранной деятельности на период 2024-2026 годов.По словам первого заместителя начальника Свердловской железной дороги Артёма Панова, РЖД системно работает над снижением техногенного воздействия на окружающую среду, повышает эффективность природоохранных мероприятий и поддерживает экологические проекты. Так, например, на объектах свердловской железной дороги постепенно внедряют энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии.Подчеркивается, что в 2023 году объём использования водных ресурсов для производственных нужд в границах свердловской магистрали уменьшился на 10,4%. Выбросы от производственных объектов также снизились на 4,5%. Помимо этого, 93,3% отходов были вовлечены во вторичный оборот (+2,6% к 2022 году).