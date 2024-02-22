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Во время хоккейного матча в Екатеринбурге умер тренер
Фото: благотворительный фонд «Выходи во двор» / vk.com
Во время матча между командами Орджоникидзевского района Екатеринбурга, проходившего 27 февраля, умер хоккейный тренер Максим Жданов. Ему было 54 года.
Трагедия случилась прямо на глазах его жены и девятилетнего сына.
Как сообщила супруга тренера Лада Кребс екатеринбургской «Комсомольской правде», Жданову стало плохо, когда он разговаривал со спортсменами возле борта. Потом он внезапно упал. Перед этим, со слов вдовы, он самостоятельно залил лёд на корте. Прибывшая на место бригада скорой не смогла реанимировать мужчину, позже выяснилось, что у него произошёл разрыв аорты.
Максим Жданов занимался развитием любительского хоккея в Екатеринбурге. Для развития этого и других дворовых видов спорта был создан благотворительный фонд «Выходи во двор!», который возглавляла жена Жданова Лада Кребс.
Трагедия случилась прямо на глазах его жены и девятилетнего сына.
Как сообщила супруга тренера Лада Кребс екатеринбургской «Комсомольской правде», Жданову стало плохо, когда он разговаривал со спортсменами возле борта. Потом он внезапно упал. Перед этим, со слов вдовы, он самостоятельно залил лёд на корте. Прибывшая на место бригада скорой не смогла реанимировать мужчину, позже выяснилось, что у него произошёл разрыв аорты.
Максим Жданов занимался развитием любительского хоккея в Екатеринбурге. Для развития этого и других дворовых видов спорта был создан благотворительный фонд «Выходи во двор!», который возглавляла жена Жданова Лада Кребс.
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