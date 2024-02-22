Возрастное ограничение 18+

Во время хоккейного матча в Екатеринбурге умер тренер

14.04 Пятница, 1 марта 2024
Фото: благотворительный фонд «Выходи во двор» / vk.com
Во время матча между командами Орджоникидзевского района Екатеринбурга, проходившего 27 февраля, умер хоккейный тренер Максим Жданов. Ему было 54 года.

Трагедия случилась прямо на глазах его жены и девятилетнего сына.

Как сообщила супруга тренера Лада Кребс екатеринбургской «Комсомольской правде», Жданову стало плохо, когда он разговаривал со спортсменами возле борта. Потом он внезапно упал. Перед этим, со слов вдовы, он самостоятельно залил лёд на корте. Прибывшая на место бригада скорой не смогла реанимировать мужчину, позже выяснилось, что у него произошёл разрыв аорты.

Максим Жданов занимался развитием любительского хоккея в Екатеринбурге. Для развития этого и других дворовых видов спорта был создан благотворительный фонд «Выходи во двор!», который возглавляла жена Жданова Лада Кребс.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Гражданина Белоруссии освободили из рабства в свердловском селе
22 февраля 2024
ХК «Автомобилист» завершил регулярный сезон КХЛ сухой победой над «Локомотивом»
25 февраля 2024
Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга нашли отца, посадившего малолетнего сына за руль
23 февраля 2024
Владельцу сомнительного бассейна на Эльмаше пригрозили расторжением договора аренды
29 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Лишь после представления прокуратуры гордума отправила в отставку обвиняемого в коррупции мэра Пышмы

До этого депутаты более года разными способами срывали увольнение подследственного главы округа. Всё это время он получал зарплату из бюджета
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:37 РЖД и Свердловская область заключили экологическое соглашение
14:04 Во время хоккейного матча в Екатеринбурге умер тренер
13:38 Более 40% екатеринбуржцев продолжают работать в отпуске
12:49 Екатеринбургский ЖК «Нагорный» признали лучшим проектом страны в сфере редевелопмента
11:53 Свердловский областной суд оставил бизнесмена Малика Гайсина под домашним арестом
11:30 Гордума Екатеринбурга освободила УрФУ от уплаты земельного налога
11:26 После чествования «мистера» в Екатеринбургском зоопарке начали выбирать «мисс»
11:11 Для несовершеннолетних воспитанников колонии провели экскурсию на «Ганину Яму»
10:38 Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нерасселённым домом в Серове
09:58 В Екатеринбурге подросток жестоко избил пьяного мужчину
09:20 Глава СК заинтересовался школьной дракой в Екатеринбурге
23:34 ХК «Автомобилист» начал свой путь в Кубке Гагарина с победы над «Ак Барсом»
22:05 Мини-плантацию конопли выращивал уралец прямо в квартире
21:05 В Белоярском районе объявят карантин по бешенству
19:45 Двум пенсионеркам из Североуральска возместят ущерб от телефонного мошенничества
19:04 Фильмы об уральских марийцах и хлебе в Доме Кино можно будет увидеть бесплатно
17:52 В Екатеринбурге на улице Серова запретят парковку
17:30 Жителям Академического района Екатеринбурге пообещали свой детский лагерь в 2025 году
16:54 Сроки завершения реконструкции Екатеринбургского цирка сдвинулись
16:29 План по капремонту многоквартирных домов в Свердловской области увеличили на 11%
16:12 Обвиняемую в госизмене екатеринбурженку с двойным гражданством оставили в СИЗО
15:42 Работники екатеринбургской «скорой» анонимно пожаловались на нехватку автомобилей
15:28 К девяти годам колонии приговорили водителя, сбившего екатеринбуржца насмерть
14:51 Жители микрорайона Кольцово в Екатеринбурге обратились к Путину и Бастрыкину
14:07 В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве в Кировграде
13:21 В 61-й екатеринбургской школе подрались старшеклассники
Все новости Свердловской области
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
15:07 В работе Telegram в России произошел сбой
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
14:45 Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
13:44 На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
12:52 В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
12:25 В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным
Все новости России и мира
14:37 РЖД и Свердловская область заключили экологическое соглашение
14:04 Во время хоккейного матча в Екатеринбурге умер тренер
13:38 Более 40% екатеринбуржцев продолжают работать в отпуске
13:08 Олимпийские чемпионы по хоккею проведут в Перми мастер-класс и сыграют в гала-матче
12:49 Екатеринбургский ЖК «Нагорный» признали лучшим проектом страны в сфере редевелопмента
11:53 Свердловский областной суд оставил бизнесмена Малика Гайсина под домашним арестом
11:30 Гордума Екатеринбурга освободила УрФУ от уплаты земельного налога
11:26 После чествования «мистера» в Екатеринбургском зоопарке начали выбирать «мисс»
11:11 Для несовершеннолетних воспитанников колонии провели экскурсию на «Ганину Яму»
10:51 Реализация иномарки позволила жителю Прикамья погасить миллионный долг по кредиту
10:38 Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нерасселённым домом в Серове
09:58 В Екатеринбурге подросток жестоко избил пьяного мужчину
09:20 Глава СК заинтересовался школьной дракой в Екатеринбурге
23:34 ХК «Автомобилист» начал свой путь в Кубке Гагарина с победы над «Ак Барсом»
22:05 Мини-плантацию конопли выращивал уралец прямо в квартире
21:05 В Белоярском районе объявят карантин по бешенству
19:45 Двум пенсионеркам из Североуральска возместят ущерб от телефонного мошенничества
19:33 Спикер парламента Прикамья Валерий Сухих прокомментировал Послание президента
19:04 Фильмы об уральских марийцах и хлебе в Доме Кино можно будет увидеть бесплатно
17:52 В Екатеринбурге на улице Серова запретят парковку
17:30 Жителям Академического района Екатеринбурге пообещали свой детский лагерь в 2025 году
16:54 Сроки завершения реконструкции Екатеринбургского цирка сдвинулись
16:29 План по капремонту многоквартирных домов в Свердловской области увеличили на 11%
16:12 Обвиняемую в госизмене екатеринбурженку с двойным гражданством оставили в СИЗО
15:42 Работники екатеринбургской «скорой» анонимно пожаловались на нехватку автомобилей
15:28 К девяти годам колонии приговорили водителя, сбившего екатеринбуржца насмерть
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK