Более 40% екатеринбуржцев продолжают работать в отпуске





– рассказали эксперты. «Наблюдение за рабочими переписками даже на отдыхе свойственно в большей степени специалистам сфер маркетинга, рекламы и PR (55%), туризма и HoReCa (48%), фитнеса и салонов красоты (47%), а также онлайн-торговли (46%). Старательно игнорируют сообщения в чатах сотрудники производства и сырья (46%)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За последние три года 41% екатеринбуржцев продолжали работать даже в отпуске, хотя бы один раз. Такие данные «Вечерним ведомостям» приводят аналитики «Авито Работы».Из тех, кому приходилось возвращаться к рабочему процессу, 26% ответили, что это происходило 1-2 раза, у 9% – 3-4, и ещё 6% вовлекались в работу более 4 раз. 57% ответили, что не готовы включаться в работу в это время, в прошлом году этот показатель составлял 51%. Также 43% заявили, что не следят за рабочими чатами во время своего отдыха.Отмечается, что больше половины (59%) екатеринбуржцев отвечают на звонки и сообщения коллег во время отпуска. В разрезе сфер такой же позиции придерживаются сотрудники образования и науки (65%).В это же время в 63% случаях екатеринбуржцы и сами беспокоят коллег, находящихся в отпуске. Постоянно так делают всего 5%, 26% екатеринбуржцев иногда пишут коллегам в отпуске, а 32% делают это очень редко. Никогда не беспокоят своих отдыхающих коллег 37% участников исследования из уральской столицы.