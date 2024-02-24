Для несовершеннолетних воспитанников колонии провели экскурсию на «Ганину Яму»





– сказал Дмитрий Алешин. «Речь идет как о профилактике детского неблагополучия, так и о ресоциализации подростков, вернувшихся из воспитательных колоний и учреждений закрытого типа. Положительный опыт подобной работы у нас имеется, будем развивать данное направление деятельности в рамках фонда, потребность в этом есть. Выпускники спецшкол и спецучилищ закрытого типа после прекращения пребывания там остаются с имеющимися проблемами один на один. Будем менять ситуацию и выстраивать работу»,

Закончилась встреча сладкими подарками от «Ники».

Юлия Медведева, фото предоставлено фондом «Ника» © Вечерние ведомости

Несовершеннолетних воспитанников из кировоградской колонии сводили в мужской монастырь святых царственных Страстотерпцев «Ганина Яма». Экскурсия была организована благотворительным фондом «Ника».Она состоялась 27 февраля. Однако этим просвещение для ребят не закончилось. После обзорной экскурсии ребята пообщались с гостями и настоятелем монастыря игуменом Мелитоном, который стал наставлять ребят, объясняя, что самое важное в жизни любого человека – быть собой, расти духовно и нравственно. Также в ходе беседы с воспитанниками руководитель центра рессоциолизации «Опора» Александр Золотарев заявил, что готов оказывать поддержку в жизнеустройстве освободившимся ребятам.Вице-президент фонда Дмитрий Алешин подчеркнул, что подобная встреча с воспитанниками в монастыре не первая и не последняя.