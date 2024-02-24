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Для несовершеннолетних воспитанников колонии провели экскурсию на «Ганину Яму»
Фото предоставлено фондом «Ника»
Несовершеннолетних воспитанников из кировоградской колонии сводили в мужской монастырь святых царственных Страстотерпцев «Ганина Яма». Экскурсия была организована благотворительным фондом «Ника».
Она состоялась 27 февраля. Однако этим просвещение для ребят не закончилось. После обзорной экскурсии ребята пообщались с гостями и настоятелем монастыря игуменом Мелитоном, который стал наставлять ребят, объясняя, что самое важное в жизни любого человека – быть собой, расти духовно и нравственно. Также в ходе беседы с воспитанниками руководитель центра рессоциолизации «Опора» Александр Золотарев заявил, что готов оказывать поддержку в жизнеустройстве освободившимся ребятам.
Вице-президент фонда Дмитрий Алешин подчеркнул, что подобная встреча с воспитанниками в монастыре не первая и не последняя.
Она состоялась 27 февраля. Однако этим просвещение для ребят не закончилось. После обзорной экскурсии ребята пообщались с гостями и настоятелем монастыря игуменом Мелитоном, который стал наставлять ребят, объясняя, что самое важное в жизни любого человека – быть собой, расти духовно и нравственно. Также в ходе беседы с воспитанниками руководитель центра рессоциолизации «Опора» Александр Золотарев заявил, что готов оказывать поддержку в жизнеустройстве освободившимся ребятам.
Вице-президент фонда Дмитрий Алешин подчеркнул, что подобная встреча с воспитанниками в монастыре не первая и не последняя.
«Речь идет как о профилактике детского неблагополучия, так и о ресоциализации подростков, вернувшихся из воспитательных колоний и учреждений закрытого типа. Положительный опыт подобной работы у нас имеется, будем развивать данное направление деятельности в рамках фонда, потребность в этом есть. Выпускники спецшкол и спецучилищ закрытого типа после прекращения пребывания там остаются с имеющимися проблемами один на один. Будем менять ситуацию и выстраивать работу»,
– сказал Дмитрий Алешин.
Закончилась встреча сладкими подарками от «Ники».
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