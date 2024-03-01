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В Екатеринбурге подросток жестоко избил пьяного мужчину

09.58 Пятница, 1 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В районе Елизавета в Екатеринбурге подросток жестоко избил пьяного мужчину. Его увезли на скорой. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах, опубликованных «Е1», видно, что подросток был в компании своих знакомых, один из которых в какой-то момент, как может показаться, пытается остановить своего товарища, – кладёт ему руку на плечо – но юноша отмахивается и продолжает издеваться над своей жертвой. Пьяный мужчина в силу своего состояния подняться не мог, поэтому оказался практически беззащитным.

В полиции сообщили, что информацию о произошедшем они зарегистрировали в отделении полиции №13 Чкаловского района.

«Служба участковых территориального ОВД устанавливает обстоятельства и участников происшествия. Все, кто располагает значимой информацией, могут обращаться по телефону 356-42-13 или 102»,

– попросили в УМВД города.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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