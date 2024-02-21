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В Белоярском районе объявят карантин по бешенству

21.05 Четверг, 29 февраля 2024
Иллюстрация: Антон Каптелов & AI
Около недели назад в Белоярскую ветстанцию попала пара подстреленных лисиц. Их решил проверить на наличие опасных болезней местный любитель популять по живому. И болезни-таки нашлись!

Сотрудники Белоярской ветстанции взяли пробы у лис и отправили их в Екатеринбург, в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию. А через пять дней получили тревожный ответ — пробы дали положительный результат на бешенство.

В подобных случаях принято объявлять карантин в той местности, где обнаружены заболевшие животные. Бешенство — вирусная инфекция, к сожалению, не поддающаяся излечению, зато весьма заразная и легко передающаяся через укусы вместе со слюной как зверям, так и человеку. Самые характерные признаки бешенства у животных — необычное поведение (как агрессивность, так и непривычно доверчивое отношение к человеку), светобоязнь, слюноотделение с обильной пеной.

В Белоярском районе готовятся вводить карантин по бешенству, — сообщает официальный интернет-канал Белоярского городского округа. Согласно ветеринарным правилам, карантинный режим вводится минимум на 60 дней. На территории, где введён карантин, запрещается посещение посторонними, охота, массовые мероприятия. Уже сейчас, до введения карантина, ветеринары приглашают белоярцев прививать домашних животных, что не будет стоить владельцу животного ничего, кроме небольшого отрезка времени. К слову, этому призыву стоило бы последовать и жителям других населённых пунктов Свердловской области, даже если там бешенных животных давненько не обнаруживали.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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