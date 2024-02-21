Жителям Академического района Екатеринбурге пообещали свой детский лагерь в 2025 году

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жителям Академического района обещают свой собственный детский оздоровительный лагерь. Им должен будет стать лагерь имени Гайдара, который, как ожидается, передадут району. Об этом сообщили в мэрии.Однако прежде, чем дети отправятся отдыхать в лагерь, городские власти решили его отремонтировать. В здании намерены заменить кровлю одного из корпусов и провести капительный ремонт ещё в двух корпусах, в которых будут жить ребята. Завершить ремонтные работы хотят в 2025 году.В текущему году в уральской столице будут работать 164 городских лагеря, из которых 155 в школах, 4 в школах допобразования и 5 в детских садах, – они готовы принять 32 тысячи детей. Кроме них, юные екатеринбуржцы могут посетить 17 загородных лагерей, ожидающих более 28 тысяч ребят.