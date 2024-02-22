План по капремонту многоквартирных домов в Свердловской области увеличили на 11%





– сообщили в департаменте информполитики региона. «В порядок планируется привести более чем 750 многоквартирников. Общая стоимость работ, с учётом расходов на строительные материалы, составит порядка 7 миллиардов рублей»,





– рассказал Станислав Суханов. «Все эти работы финансируются со счета регионального оператора, куда поступают ежемесячные взносы от собственников помещений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 11% увеличили список многоквартирных домов, в которых в 2024 году планируют провести капитальный ремонт.В 2023 году капремонт проводили в 677 домах.По словам генерального директора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Станислава Суханова, во время капремонта в домах полностью обновляют инженерные коммуникации, ремонтируют крышу – монтируют новое покрытие и утепляют чердак, проводят ремонт фасада и подвальных помещений, а также меняют лифтовое оборудование.