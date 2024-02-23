В Алапаевске почти на треть ускорился мобильный интернет





– рассказал «Вечерним ведомостям» директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Рефармингом называется передача радиосигнала стандарта 4G на частотах, ранее использовавшихся прежними стандартами связи (2G, 3G). 2G предназначался только для голосовой связи, а 3G – только для мобильного интернета. Стандарт 4G позволяет передавать и голос, и цифровые данные, а с опцией VoLTE – даже в рамках одной сессии. Высвобождение старых частот под новые задачи помогло нам значительно увеличить ёмкость сети подвижной радиосвязи, а абонентам – почувствовать заметное увеличение скорости мобильного интернета»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Почти на треть ускорился мобильный интернет у жителей Алапаевска. После рефарминга оборудования средняя скорость интернета возросла на 30%.Среди площадок, на которых происходила замена оборудования на новое, оказалось здание Индустриального техникума по улице Ленина, 35. Сигнал установленных там антенн обеспечил уверенной связью четвертого поколения основные туристические достопримечательности города – Свято-Троицкий кафедральный собор, считающийся первой каменной церковью на Среднем Урале, Напольную школу – последнее место заточения Алапаевских мучеников – великих князей рода Романовых, святой преподобномученицы Елизаветы Фёдоровны и Дом-музей П.И. Чайковского, где часть своего детства провёл самый известный в мире русский композитор.Также в радиус оборудования попала ещё одна местная достопримечательность – Алапаевская узкоколейная железная дорога, которая является самой протяженной в России «узкоколейкой». Её вокзал Алапаевск-2 и музей АУЖД попали в сектора сразу трех обновленных базовых станций мобильной связи на улицах: Краснофлотцев, Ветлугина и 3-го Интернационала.Кроме этого, в два раза быстрее стал работать интернет на территории молочного завода на улице Красной Армии, 100. Там новое оборудование установили прямо на дымовой трубе предприятия.Отмечается, что в течение 2023 года специалисты МТС работали над модернизацией сетевого оборудования в Екатеринбурге, а также в Верхней Пышме, Реже, Ревде и Алапаевске. В 2024 у компании в планах провести рефарминг на всей территории Свердловской области.