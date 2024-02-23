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В Алапаевске почти на треть ускорился мобильный интернет

12.56 Четверг, 29 февраля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Почти на треть ускорился мобильный интернет у жителей Алапаевска. После рефарминга оборудования средняя скорость интернета возросла на 30%.

«Рефармингом называется передача радиосигнала стандарта 4G на частотах, ранее использовавшихся прежними стандартами связи (2G, 3G). 2G предназначался только для голосовой связи, а 3G – только для мобильного интернета. Стандарт 4G позволяет передавать и голос, и цифровые данные, а с опцией VoLTE – даже в рамках одной сессии. Высвобождение старых частот под новые задачи помогло нам значительно увеличить ёмкость сети подвижной радиосвязи, а абонентам – почувствовать заметное увеличение скорости мобильного интернета»,

– рассказал «Вечерним ведомостям» директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


Среди площадок, на которых происходила замена оборудования на новое, оказалось здание Индустриального техникума по улице Ленина, 35. Сигнал установленных там антенн обеспечил уверенной связью четвертого поколения основные туристические достопримечательности города – Свято-Троицкий кафедральный собор, считающийся первой каменной церковью на Среднем Урале, Напольную школу – последнее место заточения Алапаевских мучеников – великих князей рода Романовых, святой преподобномученицы Елизаветы Фёдоровны и Дом-музей П.И. Чайковского, где часть своего детства провёл самый известный в мире русский композитор.

Также в радиус оборудования попала ещё одна местная достопримечательность – Алапаевская узкоколейная железная дорога, которая является самой протяженной в России «узкоколейкой». Её вокзал Алапаевск-2 и музей АУЖД попали в сектора сразу трех обновленных базовых станций мобильной связи на улицах: Краснофлотцев, Ветлугина и 3-го Интернационала.

Кроме этого, в два раза быстрее стал работать интернет на территории молочного завода на улице Красной Армии, 100. Там новое оборудование установили прямо на дымовой трубе предприятия.

Отмечается, что в течение 2023 года специалисты МТС работали над модернизацией сетевого оборудования в Екатеринбурге, а также в Верхней Пышме, Реже, Ревде и Алапаевске. В 2024 у компании в планах провести рефарминг на всей территории Свердловской области.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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