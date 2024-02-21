За езду без прав у жителя Слободо-Туринского района конфисковали автомобиль

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жителя Слободо-Туринского района лишили автомобиля из-за того, что продолжал садиться за руль несмотря на то, что его лишили права управления. Решение о конфискации машины вынес Туринский районный суд.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в последний раз его застали за рулём, будучи лишенным водительских прав, 26 октября 2023 года. Так как это была не первая такая ситуация, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ).Суд признал его виновным и приговорил к 320 обязательным работам с лишением права работать водителем на два года. Также суд постановил конфисковать в пользу государства автомобиль AUDI А7 стоимостью свыше 2,2 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.