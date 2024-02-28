В Новой Ляле госавтоинспекторы лишили детей опасной горки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Управление капитального строительства и городского хозяйства Новой Ляли убрали снежную горку, образовавшуюся в результате чистки улиц после снегопадов. Местных детишек это сильно огорчило, ведь они полюбили кататься с неё. Взрослые же, наконец, вздохнули спокойно.Это тот редкий случай, когда можно порадоваться, что детей лишили «аттракциона». Дело в том, что горка «выросла» возле дороги, и малыши, катаясь с неё на досточках или просто на попе, съезжали прямо на проезжую часть. Это, разумеется, на ровном месте создавало потенциальную угрозу жизни и здоровью малышей, которые рисковали оказаться под колёсами проезжающих машин.Опасную горку обнаружили сотрудники местного отделения Госавтоинспекции Свердловской области. Они-то и обратились к Управлению капитального строительства и городского хозяйства с рекомендациями устранить снежный вал. Мероприятия по устранению выявленных недостатков были выполнены в полном объеме, — рапортует ГИБДД Свердловской области.