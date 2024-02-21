Свердловские госавтоинспекторы разыскивают опасные снежные горки

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– рассказали в УГИБДД по региону. «Скат, с которого катались ребята выходил на проезжую часть и создавал угрозу безопасности. Дети приспособили его под игры, не задумываясь, что развлечения вблизи проезжей части могут привести к трагедии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские госавтоинспекторы продолжают искать и выявлять снежные кучи вблизи проезжих частей, которые дети используют в качестве горок. Последний такой опасный «аттракцион» ликвидировали в Новой Ляле.В связи с этим в ГИБДД просят неравнодушных граждан сообщать о подобных горках в дежурную часть полиции по телефонам «02» или «102» или в коммунальные службы. Также они просят родителей говорить со своими детьми на тему опасности подобных развлечений.