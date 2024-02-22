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Мэрия Екатеринбурга прокомментировала травму пассажирки автобуса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В администрации Екатеринбурга прокомментировали сегодняшний инцидент, в результате которого пассажирка автобуса, ехавшая по 41-му маршруту, разбила себе нос.
Мэрия сослалась на водителя автобуса, который рассказал, что перед ним выехал легковой автомобиль и ему пришлось резко затормозить, чтобы не допустить аварию. Из-за этого одна из пассажирок ударилась о поручень. Утверждается, что девушке оказали первую помощь и предложили вызвать скорую, но она отказалась. Пострадавшей в администрации порекомендовали обратиться в страховую компанию.
Мэрия сослалась на водителя автобуса, который рассказал, что перед ним выехал легковой автомобиль и ему пришлось резко затормозить, чтобы не допустить аварию. Из-за этого одна из пассажирок ударилась о поручень. Утверждается, что девушке оказали первую помощь и предложили вызвать скорую, но она отказалась. Пострадавшей в администрации порекомендовали обратиться в страховую компанию.
«Из транспортного средства будут изъяты видеозаписи для подтверждения указанной информации. Все транспортные средства предприятий застрахованы и имеют полис "Обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика". Для возмещения вреда здоровью пассажиры могут обратиться в страховую компанию, предоставив подтверждающий пакет документов»,
– привели ответ мэрии в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
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