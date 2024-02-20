Более тысячи нарушений ПДД выявили екатеринбургские автоинспекторы за четыре дня





– указано в сообщении ГИБДД Екатеринбурга. «За время проведения мероприятия выявлено и пресечено 1013 нарушений ПДД»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ходе массовых проверок в рамках профилактического рейда «Безопасная дорога», который проходил в Екатеринбурге с 22 по 25 февраля, госавтоинспекторы выявили более тысячи нарушений правил дорожного движения.За грубые нарушения в эти дни к административной ответственности привлекли 16 автомобилистов, которые садись за руль после распития алкогольных напитков, 4 водителей в состоянии наркотического опьянения, 17 человек без прав на вождение и 5 автомобилистов, лишённых права управлять машиной.В отношении трёх нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.