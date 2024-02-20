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Более тысячи нарушений ПДД выявили екатеринбургские автоинспекторы за четыре дня
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В ходе массовых проверок в рамках профилактического рейда «Безопасная дорога», который проходил в Екатеринбурге с 22 по 25 февраля, госавтоинспекторы выявили более тысячи нарушений правил дорожного движения.
За грубые нарушения в эти дни к административной ответственности привлекли 16 автомобилистов, которые садись за руль после распития алкогольных напитков, 4 водителей в состоянии наркотического опьянения, 17 человек без прав на вождение и 5 автомобилистов, лишённых права управлять машиной.
В отношении трёх нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
«За время проведения мероприятия выявлено и пресечено 1013 нарушений ПДД»,
– указано в сообщении ГИБДД Екатеринбурга.
За грубые нарушения в эти дни к административной ответственности привлекли 16 автомобилистов, которые садись за руль после распития алкогольных напитков, 4 водителей в состоянии наркотического опьянения, 17 человек без прав на вождение и 5 автомобилистов, лишённых права управлять машиной.
В отношении трёх нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
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