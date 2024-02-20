У белого медведя в Екатеринбургском зоопарке сегодня был праздничный обед

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбургском зоопарке сегодня, 27 февраля, отметили Международный день полярного медведя. И сделали это наилучшим образом — поздравили с «профессиональным праздником» собственного мишку.Для Хатанги (так зовут екатеринбургскую белую медведицу) приготовили праздничный обед. Он состоял из обычной, ежедневной рыбы, к который «по случаю» сегодня добавился ещё и специальный «медвежий торт». Ингредиентами этого мишкиного лакомства стали мясо нерпы, а также замороженные фрукты и ягоды, а также лёд в качестве заполнителя. «Кулинары» зоопарка тортик выполнили в форме сердечка. К слову, авторы официального портала Екатеринбурга обратили внимание на то, что мясо Хатанге давали не просто в каком-нибудь чане. Куски его работники зоопарка припрятали в еловые ветки. Так хищный зверь даже в неволе может тренировать свои охотничьи инстинкты, разыскивая мясо по запаху.Международный день полярного медведя отмечается 27 февраля ежегодно и призван привлечь внимание к угрозам, с которыми сталкиваются полярные медведи в связи с изменением климата, потерей их естественной среды обитания и другими факторами. Многие организации и экологические группы используют Международный день полярного медведя для просвещения общественности относительно важности сохранения этого видя и его естественной среды.Екатеринбургский зоопарк накануне праздника напомнил, что Хатанга ещё маленьким медвежонком потеряла родителей и сама вышла к людям, надеясь на их помощь. Так она попала под Программу по формированию и сохранению популяции белого медведя системе зоопарков России, и в итоге оказалась в уральской столице. К сожалению, сейчас Хатанга одинока — её соседка и старожилка зоопарка Айна умерла осенью прошлого года, а парой лет ранее умер белый медведь Умка. Для Хатанги подыскивают друзей, точнее, — друга, который бы смог составить с ней пару (и, возможно, принести потомство).