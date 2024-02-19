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Уникальный шахматный вечер готовят в кластере «Л2»
Иллюстрация: Антон Каптелов & AI
В ближайшую пятницу один из филиалов Музея истории Екатеринбурга — креативный кластер «Л2» — проведёт необычный шахматный вечер. Главная героиня мероприятия — Людмила Саунина, российская шахматистка, гроссмейстер международного уровня.
Гости креативного кластера «Л2» в первый день весны смогут не только пообщаться с выдающейся уральской шахматисткой, но и сыграть с ней партейку-другую. В программе шахматного вечера лекция, экскурсия и шахматный турнир. Лекцию прочтёт сама Людмила Саунина, и расскажет о своём опыте участия в международных турнирах по шахматах и о встречах с такими прославленными шахматистами, как Анатолий Карпов, Михаил Ботвинник, Михаил Таль.
По окончании лекции её слушателей проведут по выставке «Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска», которая работает сейчас в креативном кластере. Выставка рассказывает о становлении Свердловска в качестве интеллиграда — города инженеров, конструкторов, ученых и студентов.
Наконец, гвоздём вечера станет шахматный турнир. Это будет сеанс одновременной игры в шахматы на десяти досках. Гроссмейстер Людмила Саунина сыграет с десятью уральскими шахматистами, заранее заявившими желание сразиться с ней интеллектуально.
Шахматный вечер в креативном кластере «Л2» проводится в рамках цикла «Игры интеллекта». Начнётся он в пять часов вечера 1 марта. Билеты можно бронировать в онлайн-режиме по ссылке.
Гости креативного кластера «Л2» в первый день весны смогут не только пообщаться с выдающейся уральской шахматисткой, но и сыграть с ней партейку-другую. В программе шахматного вечера лекция, экскурсия и шахматный турнир. Лекцию прочтёт сама Людмила Саунина, и расскажет о своём опыте участия в международных турнирах по шахматах и о встречах с такими прославленными шахматистами, как Анатолий Карпов, Михаил Ботвинник, Михаил Таль.
По окончании лекции её слушателей проведут по выставке «Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска», которая работает сейчас в креативном кластере. Выставка рассказывает о становлении Свердловска в качестве интеллиграда — города инженеров, конструкторов, ученых и студентов.
Наконец, гвоздём вечера станет шахматный турнир. Это будет сеанс одновременной игры в шахматы на десяти досках. Гроссмейстер Людмила Саунина сыграет с десятью уральскими шахматистами, заранее заявившими желание сразиться с ней интеллектуально.
Шахматный вечер в креативном кластере «Л2» проводится в рамках цикла «Игры интеллекта». Начнётся он в пять часов вечера 1 марта. Билеты можно бронировать в онлайн-режиме по ссылке.
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