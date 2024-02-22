Североуральске врачи спасли выпавшего с восьмого этажа земляка





– рассказала Марина Самсонова. «Падение с такой высоты всегда отражается на клеточном уровне и вызывает шок, поэтому прежде всего пациенту ввели мощное обезболивающее, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и погрузили в медикаментозный сон. После реанимационных процедур мы провели дальнейшее обследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Специалисты Североуральской городской больницы спасли жизнь 23-летнему парню, который упал с 25-метровой высоты, выпав из окна восьмого этажа в результате несчастного случая. Молодой человек получил тяжелейшие травмы, но врачи сумели поставить его на ноги.Сугробы, в которые упал уралец, смягчили падение, но не уберегли его от многочисленных переломов и опасных внутренних травм. В местную больницу молодого человека доставили, когда он уже был на грани жизни и смерти. По словам заведующей отделения анестезиологии и реаниматологии североуральской больницы Марины Самсоновой, парня спасла чётко организованная работа экстренной бригады, куда входят анестезиолог-реаниматолог, хирург и травматолог. Они экстренно провели диагностику и приступили к спасению жизни, рассказали в департаменте информационной политики региона.Помимо травм, у парня был серьёзный ушиб лёгких, из-за которого он не мог самостоятельно дышать. Тогда хирург Артем Ходыко провёл лапароскопическое исследование брюшной полости, чтобы устранить кровотечение. После этого травматологи Назарали Зоиров и Рустам Мирзоев сконцентрировались на сломанном бедре пациента. Они сделали ему операцию по современной методике, которая на сегодняшний день считается самой эффективной для лечения повреждённых костей, – установили металлический штифт, который сейчас держит его тазовые кости.За 12 дней, на протяжении которых североуралец находился на искусственной вентиляции лёгких, он перенёс шесть операций и несколько переливаний крови. Для того, чтобы не допустить инфекции, врачи применяли самые современные антибиотики и белковые растворы в качестве питания, так как самостоятельно пациент не мог принимать пищу.В общей сложности молодой человек провел в палате интенсивной терапии под неусыпным контролем персонала две недели. Уже сейчас он самостоятельно дышит и говорит. Однако впереди ещё длительная реабилитация. Травматологам необходимо контролировать рост костной мозоли в местах переломов. Когда они убедятся, что заживление идёт по плану, пациенту удалят металлический штифт.