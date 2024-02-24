Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 28 февраля





– советуют спасатели. «Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение снега, льда, кровельных материалов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В свердловском МЧС объявили предупреждение о непогоде. Завтра, 28 февраля, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».